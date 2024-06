VÍDEO: Carro atropela três crianças em avenida e câmera flagra o momento; veja

Na manhã da última quinta-feira (27), três crianças foram atropeladas por um carro na Avenida Mato Grosso, em Campo Verde (MT). Todas ficaram feridas e foram encaminhadas para o Hospital Municipal.

Câmeras de segurança do local flagraram o momento em que quatro pessoas estavam atravessando a Avenida Mato Grosso, próximo ao cruzamento da Rua Uruguaiana, quando, no meio da pista, as crianças começaram a correr. A mulher não conseguiu segurá-las e elas foram atingidas em cheio por um carro. Veja;

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT), informou que durante o socorro, uma menina, de 5 anos, e dois meninos, de 4, apresentaram lesões e escoriações pelo corpo, enquanto a mulher não tinha lesões aparentes.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)