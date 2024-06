Ladrão atropela idoso e rouba aposentadoria; veja

Na última segunda-feira (17), a Polícia Civil prendeu dois homens suspeitos de cometer roubos perto de agências bancárias em Planaltina, no Distrito Federal. De acordo com o órgão, o dinheiro fruto dos assaltos era investido no tráfico de drogas.

Um dos homens foi apontado como o autor do assalto cometido contra um idoso, de 65 anos, no dia 29 de maio. Nas imagens registradas por câmeras de segurança é possível ver o momento em que o suspeito derruba o senhor no chão e leva a mochila dele com R$ 1,4 mil. Veja;

Em seguida, a vítima ainda tenta correr atrás do assaltante, mas o criminoso, em uma bicicleta, é mais rápido e consegue fugir do local. Segundo informações da PC, os bandidos contavam com o apoio de um adolescente, que era responsável por monitorar idosos que saíam das agências com dinheiro em mãos.

A polícia também conseguiu localizar a casa em que o grupo utilizava como esconderijo. Lá foram localizadas diversas drogas, como maconha, pedras de crack, além de dinheiro em espécie, balança de precisão e um aparelho celular.

Os dois criminosos, de 18 e 19 anos, e o adolescente de 15 anos, foram detidos por tráfico, associação para o tráfico de drogas e roubo qualificado.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)