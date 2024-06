Quatro suspeitos são presos por manterem advogados reféns em Castanhal

Quatro suspeitos foram presos pela Polícia Militar (PM) após um assalto com reféns malsucedido no bairro Novo Olinda, em Castanhal, município do nordeste paraense. No início da tarde desta segunda-feira (17), as vítimas, três advogados e uma arquiteta, foram libertadas. Os suspeitos foram presos e levados para a delegacia para identificação. Ninguém se feriu durante a ação. Vídeos que circularam nas redes sociais mostram troca de tiros entre criminosos e a polícia no início da intercepção.

O crime ocorreu por volta das 14h. De acordo com informações da PM, dois casais estavam num veículo SUV Tiggo 7 preto, quando foram rendidos pelos criminosos, que estavam em outro veículo na cobertura modelo Kwid branco. Uma das mulheres conseguiu escapar, se abrigar em uma residência e ligar para a polícia informando do crime.

Uma ação rápida da Polícia Militar interceptou os dois veículos na avenida Altamira, entre as ruas Monsenhor José Maria do Lago e a 28 de Janeiro, próximo à Secretaria Municipal de Educação de Castanhal (SEMED). No início da intercepção houve troca de tiros entre os criminosos e a polícia.

Segundo o Major da PM, Allan Mariano, a negociação dos policiais com os criminosos durou aproximadamente 1h30, os três reféns foram soltos e os suspeitos se entregaram. No mínimo 15 viaturas foram utilizadas na operação para libertar as vítimas.

Os criminosos usavam uma pistola TS9, calibre 9mm, em assalto com refém em Castanhal. (Divulgação / Polícia Militar)

Os quatro suspeitos foram levados até a Delegacia da Polícia Civil do Centro de Castanhal para os procedimentos legais. Um dos presos pela PM alega ser motorista de aplicativo e também ser vítima dos bandidos. Eles foram identificados como Rodrigo S. M., Robert G. F. Do C., Francisco da C. e S. J. e Thiago C. de M. Com os suspeitos foram apreendidas uma pistola TS9, de calibre 9mm, com 11 munições, além de dinheiro e pertences das vítimas.

OAB-PA se manifesta sobre o ocorrido

A Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA) divulgou nota na noite desta segunda-feira (17/6) se solidarizando com as quatro vítimas do sequestro com reféns ocorrido no início da tarde de hoje em Castanhal, na região nordeste do Pará. Dentre as vítimas do assalto estavam o advogado Vitor Voss, vice-presidente da Comissão da Jovem Advocacia Paraense (COJAD) da OAB-PA; Ana Carolina Endres Nunes (advogada e integrante da COJAD), o advogado Felipe Araújo Oeiras Costa e a arquiteta Waleska Samara Gama Oeiras Costa.

A OAB-PA informou que o presidente da ordem, Eduardo Imbiriba; a presidente da COJAD, Tatiane Moraes, e diversos integrantes da comissão temática estiveram na Delegacia de Polícia Civil em Castanhal para acompanhar os procedimentos instaurados. "Todo o apoio necessário está sendo prestado às vítimas, principalmente aos dois advogados e à advogada", detalha a nota.