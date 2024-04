Duas crianças são mantidas reféns por adolescente em Ananindeua

Um adolescente de 17 anos foi apreendido e um homem morto após uma ação da Polícia Militar, no começo da tarde desta quinta-feira (04), na passagem Newton Miranda, no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua, na Grande Belém. Segundo o sargento Silveira, a PM recebeu uma denúncia anônima de que “estavam atentando contra a vida de um policial”. Durante a ocorrência, duas crianças foram feitas reféns.

"Populares abordaram a viatura e indicaram onde os mesmos estavam. Se tratava de três (suspeitos) que estavam escondidos no quintal de uma casa. A guarnição pulou e foi recebida a tiros. Pela injusta agressão, houve o revide", contou Silveira. Um dos suspeitos, ainda não identificado, foi baleado e socorrido ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), mas não resistiu aos ferimentos.

O adolescente, conforme o relato do sargento, foi quem manteve as crianças reféns. Ainda segundo as autoridades, as vítimas, que não tiveram as idades informadas, mantidas sob poder do adolescente, não se machucaram. Após negociação, o garoto se entregou e foi apreendido pela polícia e encaminhado à delegacia do Júlia Seffer. Uma arma foi confiscada e apresentada à Polícia Civil. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à PC e aguarda retorno.