Dois homens são presos após manterem mulher refém às margens da BR-316, em Marituba

Dois homens foram presos pela Polícia Militar nesta segunda-feira (17), após terem mantido uma mulher refém às margens da rodovia federal BR-316, em Marituba, na Grande Belém. Até o momento, as autoridades não deram mais detalhes do caso. No entanto, conforme a Polícia Civil, um terceiro suspeito fugiu do local do crime. A princípio, ele estaria armado e conseguiu pular o muro de um posto de gasolina, onde teria roubado uma motocicleta.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a negociação da PM com o suspeito, incluindo o momento em que ele se entrega à polícia. As gravações mostram viaturas da Polícia Militar cercando o suspeito, que é possível ser visto agarrando uma mulher pelo pescoço, bem rente a um ônibus e com uma arma em mãos. Outro vídeo mostra a prisão de um suspeito e a emoção da vítima após ser libertada. Ela corre em direção a um homem e o abraça.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à PC. Em nota, a instituição policial informou que a dupla de suspeitos foi autuada por roubo. "A Polícia Civil informa que dois suspeitos foram apresentados pela Polícia Militar na delegacia de Decouville, em Marituba, e autuados por roubo. Uma arma foi apreendida. Um terceiro suspeito fugiu do local do crime. Testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações", comunicou.