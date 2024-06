Polícias Civil e Militar prendem executores do assassinato de PM em Ananindeua

A Polícia Civil com o apoio de policiais militares prendeu, em menos de 24h, Jhonata Rodrigo Costa de Oliveira e Fernando dos Santos Andrade. Os dois são suspeitos de participação no crime de homicídio qualificado contra o subtenente da reserva da Polícia Militar do Pará (PMPA), identificado como Edilson César Pereira. O crime ocorreu na noite de sábado (16.06), no bairro 40 Horas, em Ananindeua/PA.

De acordo com a PC, Jhonata Oliveira foi preso no apartamento dele, no Condomínio Garden Ville, na rodovia Mário Covas. “No local, as equipes encontraram as roupas utilizadas pelo suspeito, além de pequena quantidade de cocaína. O suspeito tem antecedentes policiais pelo crime de roubo”, informou a Polícia Civil.

Já Fernando Andrade, também preso, teria auxiliado Jhonatan na execução do crime. Ele é tido como o responsável por, após o crime, esconder a motocicleta utilizada na ação, além de levar alimentos para o executor.

A PC informou que os dois homens presos foram apresentados À Divisão de Homicídios (DH), onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Em seguida, eles foram entregues para o sistema carcerário, onde ficarão à disposição da Justiça.

“Com a prisão do executor, a Delegacia de Homicídios segue com a investigação no sentido de apurar a motivação e eventual participação de outros envolvidos”, informou a PC.

O Crime

O subtenente da reserva da PM, Edilson César Pereira, foi morto a tiros na noite do sábado (15/06), em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB). Ele foi baleado por arma de fogo em frente a um estabelecimento comercial, na avenida Hélio Gueiros, no bairro 40 Horas. O corpo do militar passou por perícia na Polícia Científica, e foi liberado para a família, no final da manhã do domingo (16/06).