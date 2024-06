Policial militar da reserva é assassinado a tiros no bairro do 40 Horas, em Ananindeua

O subtenente da reserva da Polícia Militar do Pará (PMPA), identificado pelo prenome César, foi morto a tiros na noite deste sábado (15/06), em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB). Ele foi baleado por uma arma de fogo dentro de um estabelecimento comercial, localizado na avenida Hélio Gueiros, bairro 40 Horas. O corpo do subtenente César foi liberado pela Polícia Científica do Pará no final da manhã do domingo (16/06) para a família.

Segundo amigos de farda do PM, César, que atuou durante anos no 6º Batalhão de Polícia Militar (6°BPM), estava trabalhando como segurança em um supermercado para complementar a renda, local onde foi alvejado com tiros na cabeça, por dois criminosos que estavam em uma motocicleta.

A área do crime foi isolada pela Polícia Militar para o trabalho da perícia. A Polícia Civil do Pará (PCPA) também compareceu ao local e registrou o boletim de ocorrência. O corpo da vítima foi encaminhado para necropsia no Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica do Estado do Pará (PCEPA), e posteriormente será liberado aos familiares. A investigação para apurar todas as circunstâncias do homicídio segue em andamento na Polícia Civil.

Em nota, a Polícia Militar informou que presta apoio aos familiares do subtenente César e que diligências são feitas para localizar e prender os autores do crime.

A Polícia Civil informou que equipes da Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP) trabalham para identificar e localizar os envolvidos no crime. Imagens são analisadas, testemunhas estão sendo ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações.