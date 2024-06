Dupla em motocicleta mata homem a tiros em Mãe do Rio

Um homem identificado como Nélito de Oliveira Silva foi morto a tiros quando estava dentro da própria casa, na madrugada de quinta-feira (13/06), no município de Mãe do Rio, nordeste do Pará. Conforme as informações iniciais, dois homens que chegaram de moto seriam os responsáveis pelo homicídio.

A casa de Nélito fica no bairro Ipiranga. Segundo testemunhas, o homem foi surpreendido pelos executores e não teve chances de escapar. O corpo dele ficou jogado no quarto. Conforme os relatos, a esposa e o filho da vítima presenciaram toda a ação criminosa. Após o crime, os suspeitos fugiram em uma motocicleta que não teve as características detalhadas. As duas testemunhas disseram não terem conseguido ver os rostos dos executores e a identidade da dupla continua desconhecida.

O corpo foi periciado no local e, depois, removido pela Polícia Científica. A Polícia Civil também deu início às investigações no local, para dar prosseguimento na localização dos suspeitos.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da delegacia de Mãe do Rio trabalham para identificar e localizar os envolvidos no homicídio de Nelito de Oliveira Silva. Testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações.