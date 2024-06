Empresário atira contra motoristas em rodovia de SP: "Tá feliz, fdp?"

Um ataque de fúria que poderia ter terminado em tragédia ocorreu no Km 110 da Rodovia Castello Branco, em Boituva (SP), interior de São Paulo, na tarde da última sexta-feira (14/6), quando um homem disparou pelo menos cinco vezes contra os ocupantes de um carro blindado. Felizmente, ninguém ficou ferido. As vítimas registraram a cena em vídeo. O autor dos disparos, identificado como o empresário Adriano Domingues da Costa, mesmo após perceber que estava sendo filmado, continuou com as ameaças.

Durante o ataque, uma das ocupantes do veículo ligou para a Polícia Militar. A atendente orientou que permanecessem no carro e não abrissem os vidros, conforme o atirador exigia.

No vídeo, após os disparos, o homem, sem saber exatamente quem estava dentro do carro, dispara: "O que você quer, filho da p*? Tá feliz, seu filho da p*?", enquanto golpeava o vidro com a coronha da arma.

A motorista que conduzia o veículo alvo do ataque disse à PM que seu carro foi fechado pela pickup do atirador, uma Toyota Hilux. Ele já saiu do veículo ameaçando os ocupantes. Como não conseguiu fazer com que a condutora abaixasse o vidro, ele retornou ao seu carro e veio novamente em direção às vítimas com as mãos na cintura e, após proferir novos xingamentos, tira a arma do cós da calça e faz diversos disparos. E, seguida, ele retorna ao seu carro, estacionado mais adiante, e foge juntamente com a esposa.

As vítimas dirigiram até um posto Shell no Km 170 da rodovia, onde aguardaram a chegada da Polícia Militar Rodoviária. Um boletim de ocorrência por tentativa de homicídio foi registrado na Polícia Civil com base nas imagens dos disparos.

Adriano Domingues da Costa, empresário e sócio de uma empresa de locação de equipamentos para eventos em São Paulo, teve sua prisão temporária decretada e é considerado foragido. Tanto seus perfis nas redes sociais quanto o da empresa foram desativados. A polícia segue em busca do homem que efetuou os disparos na rodovia e pede que qualquer informação sobre seu paradeiro seja comunicada pelo telefone 181 do Disque Denúncia.

Neste domingo (16/6), a Polícia Civil de Itapetininga esteve em Mairiporã, na casa de Adriano Domingues da Costa. Porém, o suspeito não foi encontrado, tendo supostamente fugido antes da chegada dos agentes. Sua esposa estava presente, mas não foi detida por falta de mandado de prisão. Ela será ouvida em outro momento da investigação