Suspeito de assassinar professor de estética automotiva é morto em Icoaraci

Um dos suspeitos de assassinar o professor de estética automotiva Klabin do Rosário Almeida morreu em uma ação da Polícia Militar (PM) em Icoaraci, na noite de sábado (15/06). De acordo com informações da Polícia Civil, o suspeito Alessandro Santos de Souza morreu durante averiguação de denúncia de tráfico de drogas.

O caso ocorreu por volta da meia-noite na estrada da Maracacuera, em Icoaraci. O suspeito era investigado por envolvimento no latrocínio do professor de estética automotiva Klabin Almeida, ocorrido em abril deste ano, no bairro de Nazaré, em Belém.

Relembre o caso

O professor identificado como Klabin Almeida, de 52 anos, foi baleado e morto na tarde do dia 13 abril, durante o assalto a um estabelecimento comercial na travessa 14 de Março, entre as avenidas Conselheiro Furtado e Gentil Bitencourt, no bairro de Nazaré, em Belém. A vítima dava aula para estudantes de estética automotiva no local alvo da ação criminosa.

Naquela ocasião, o professor e os alunos foram rendidos pelos criminosos que estavam com armas de fogo. As imagens das câmeras de segurança do estabelecimento mostram os alunos se assustando com a chegada dos suspeitos, que mandam as vítimas deitar no chão. No momento em que Klabin coloca a mão na cabeça e se ajoelha, um dos suspeitos dispara na direção dele e o acerta na cabeça.

Um dos alunos era policial e sacou a arma ao ver o professor morto. O PM fez disparos em direção aos suspeitos e conseguiu acertar o braço de um deles. Os dois assaltantes correram para a motocicleta em que chegaram e conseguiram fugir. Os alunos tentaram socorrer o professor e o levaram às pressas para o Hospital Pronto Socorro (HPSM) da 14 de Março, onde ele deu entrada em estado grave. Klabin não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois.