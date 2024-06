Foragido por homicídio morre em ação policial após assalto com refém em Marabá

Um homem, identificado como Angeliel Saraiva Amaro, morreu na última segunda-feira, 10, após trocar tiros com a polícia durante o cumprimento de um mandado de prisão, em Marabá. Ele estava foragido por homicídio qualificado desde dezembro de 2023, e estava sendo procurado também por roubo praticado no último dia 6 de junho.

De acordo com informações de fonte policial, no último dia 6 de junho, Angeliel Amaro e outros dois suspeitos participaram do roubo à residência de um empresário de Marabá, no núcleo São Félix. Na ocasião, a família foi feita refém. Segundo a Polícia Civil do Pará (PCPA), o caso tratou-se de 'roubo com restrição de liberdade'.

O trio chegou a obrigar a família a fazer transferências bancárias via Pix para a conta de terceiros. Eles roubaram também dois carros e joias.

Investigado o caso, a polícia conseguiu identificar Angeliel e deu início às buscas, localizando-o em uma casa em Marabá. "A Polícia Civil informa que, na segunda-feira (10), foi realizado o cumprimento de mandado de prisão preventiva por homicídio qualificado e roubo com restrição da liberdade. O suspeito do crime, Angeliel Saraiva Amaro morreu após trocas de tiros com a polícia. Equipes da Seccional de Marabá trabalham para identificar e localizar os demais envolvidos no caso", relata a PCPA em nota.