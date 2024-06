Pacotes de entorpecentes são encontrados flutuando próximo a porto de Santarém

Vários pacotes com entorpecentes que aparentavam ser maconha foram encontrados por populares flutuando no Rio Tapajós, próximo ao porto do DER, em Santarém, oeste do Pará. O caso ocorreu na tarde de segunda-feira (17) e foi imediatamente comunicado à Polícia Militar, que fez a apreensão dos mais de 2 quilos da droga.

As informações preliminares dão conta que várias pessoas estavam em embarcações atracadas no porto recolhendo pacotes que flutuavam na água. O tumulto chamou atenção de um funcionário, que se aproximou para ver o que ocorria e então percebeu que o conteúdo das sacolas eram drogas. Assim, ele informou a PM, e agentes do 2º Batalhão de Missões Especiais (2º BME), em conjunto com o efetivo do 3º BPM, foram ao local verificar a situação.

Segundo a PM, os agentes realizaram a retirada de todas as porções encontradas na água e também na praia, que haviam sido pegas pelos populares. O conteúdo, que pesou aproximadamente 2,217kg, foi encaminhado para a 16° Seccional Urbana da Polícia Civil. Testemunhas informaram às autoridades que, horas antes, equipes da Secretaria da Fazenda (Sefa) e a Polícia Militar realizavam fiscalizações nas embarcações que estavam no porto. Possivelmente, a droga foi jogada no rio por um dos ocupantes dos barcos, na tentativa de evitar a prisão.

Ninguém foi preso na situação. Investigações serão realizadas pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes para identificar o dono da droga e prender os envolvidos no caso.