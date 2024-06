Motociclista de 26 anos morre em acidente de trânsito em Santarém

Um motociclista, identificado como José Soleanderson Lameira de Sousa, de 26 anos, morreu em um acidente de trânsito na noite de sábado, 29, na rua São Jorge, próximo ao cruzamento com Nossa Senhora do Rosário, na grande área do Santarenzinho, em Santarém. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento exato do acidente.

Conforme é possível observar nas imagens, o acidente aconteceu por volta das 20h, quando o motociclista vinha pela faixa mais á direita do vídeo e acaba colidindo com um carro que seguia na outra faixa, no sentido oposto, mas que, naquele momento, pareceu tentar uma ultrapassagem.

Com a força da colisão, o jovem foi arremeçado para o alto e caiu próximo à vala. Segundo informações de O Impacto, José Soleanderson não resistiu aos ferimentos, morrendo no local, e um inquérito por portaria foi instaurado para apurar o ocorrido. A motorista teria sido identificada como Kaylane Donatti e foi apresentada na delegacia, devendo responder pelo caso em liberdade.

A redação integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil do Pará para mais informações.