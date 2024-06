Chega a 5 o número de presos suspeitos de assalto a empresa de segurança privada em Belém

Já são cinco os presos investigados por participar de um esquema de assalto que resultou no roubo de 30 armas de fogo de dentro de uma empresa de segurança privada, no bairro da Marambaia, em Belém. O crime aconteceu no dia 18 de abril deste ano e, inicialmente, três suspeitos - incluindo uma funcionária do local - foram detidos pela polícia. As prisões mais recentes foram na última quinta-feira, 27, e no sábado, 29.

As investigações são da Polícia Civil do Pará (PCPA), coordenadas pela Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), vinculada a Divisão de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRCO).

A polícia segue investigando o caso para identificar outros envolvidos. (Reprodução / Redes sociais)

VEJA MAIS

O suspeito preso na última quinta-feira foi identificado como Vitor Wanzeler da Silva, conhecido como Urso, que teria sido o responsável por armazenar o armamento roubado. Quanto ao suspeito preso no sábado, identificado como Robson Cleyton de Souza Janser, o Chulé, a PCPA não chegou a detalhar, até o momento, a sua participação no crime.

Os três primeiros presos no caso, incluindo uma funcionária do estabelecimento. (Divulgação / PCPA)

Sabe-se que, no mesmo dia da ação criminosa, 18 de abril, três pessoas foram presas: dois homens - Antônio Renato Lima da Trindade e Ronaldo Estacio da Silva Trindade - e uma mulher, Márcia Fontel da Silva, que era funcionária da empresa e, segundo as investigações, teria facilitado o acesso dos suspeitos ao interior do empreendimento.

"Com trabalho investigativo e inteligência policial, foi possível realizar a prisão de dois homens e uma mulher no mesmo dia do crime, bem como foi recuperado grande parte das armas subtraídas. (...) As investigações continuam com objetivo de identificar e prender outros envolvidos na ocorrência", diz texto publicado pela polícia.