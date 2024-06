Homem é morto a tiros por dupla em moto no bairro Maracangalha, em Belém

Um homem morreu no fim da noite de sábado, 29, alvo de disparos de arma de fogo, no bairro Maracangalha, em Belém. A informação foi confirmada pelo Centro Integrado de Operações (Ciop). Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que a vítima foi alvejada na passagem Maria dos Anjos, entre as passagens Ariri e Fátima. O baleado foi identificado como Francy Welington Oliveira Tenório, de 35 anos. Os suspeitos são dois homens em uma moto.

As imagens da câmera de segurança mostram o momento em que Francy estava junto com outras pessoas, sentadas em roda em frente a uma residência, bebendo, quando dois suspeitos em uma motocicleta se aproximaram e iniciaram o ataque. O garupa da moto foi quem pulou do veículo, ainda em movimento, e iniciou os disparos, dispersando as pessoas do local. Desde o primeiro tiro, Francy foi atingido, caindo na calçada. O garupa, armado, sobe até a calçada e ainda atira outras vezes contra a vítima no chão.

O autor dos disparos aparece de capacete vermelho, blusa laranja, bermuda azul, tênis e mochila. O piloto da moto aparece com capacete preto, blusa preta e amarela e calça preta. Ainda segundo o registro de segurança, tudo aconteceu por volta das 22h52.

Informações do Ciop dão conta, ainda, de que a vítima não teve tempo de ser socorrida e morreu no local. Foram acionadas a Delegacia de Homicídios da Polícia Civil do Pará (PCPA) e a Polícia Científica do Pará (PCP).