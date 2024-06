Ônibus escolar e caminhonete colidem em Eldorado do Carajás

Um ônibus escolar e uma caminhonete colidiram na BR-155, nesta sexta-feira (28), em Eldorado dos Carajás, no sudeste do Pará. Segundo testemunhas, o acidente teria ocorrido após uma tentativa de ultrapassagem do carro de passeio.

Com o impacto, os dois veículos foram parar fora da estrada. O ônibus escolar saiu de Breu Branco, na mesma região paraense, para levar alunos e professores da Escola Militar Gonçalo Vieira aos Jogos Interescolares de Parauapebas.

Não houve registro de feridos, mas os envolvidos relataram terem recebido atendimento médico ainda no local.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e aguarda retorno.