Motociclista colide com carro de passeio e é arrastado por veículo em Parauapebas

Um motociclista identificado como Rosival Sousa e Sousa, de 39 anos, morreu após se envolver em um acidente de trânsito na PA-160, no município de Parauapebas, sudeste do Pará. O acidente ocorreu no domingo (23/06), quando a vítima, que trabalhava como entregador, colidiu com um carro de passeio próximo ao Residencial Alto Bonito.

Segundo as informações iniciais, Rosival seguia em uma moto modelo Yamaha YBR. Testemunhas relataram que o condutor do carro preto, envolvido no acidente, teria feito uma manobra na pista e acabou "fechando" a passagem do motociclista, o que causou a colisão. Com o impacto, Rosival foi arrastado na pista e parou debaixo do carro.

VEJA MAIS

Pessoas que estavam na área acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que atuou no socorro de Rosival, mas ele não resistiu e acabou morrendo ainda no local. A Polícia Militar, que auxiliava na ação dos socorristas, encaminhou o condutor do carro para a delegacia, pois o suspeito estava alterado. Todas as informações sobre as circunstâncias do acidente serão apuradas nas investigações realizadas pela Polícia Civil e autoridades de trânsito.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.