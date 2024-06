Motociclista morre em acidente de trânsito em Mosqueiro

Um acidente de trânsito terminou com a morte de um homem e deixou outro ferido na madrugada de domingo (9), próximo ao caramanchão na orla do Chapéu Virado, em Mosqueiro, distrito de Belém. Segundo a polícia, as vítimas foram identificadas como Isaque de Oliveira Silveira e Douglas da Rocha Silva. Eles estariam juntos em uma motocicleta Yamaha YBR vermelha. Isaque morreu, enquanto Douglas conseguiu sobreviver. De acordo com as investigações da Polícia Civil, Isac Oliveira Silveira conduzia uma motocicleta quando perdeu o controle em uma curva e bateu em uma árvore. Douglas estava na garupa.

O Centro Integrado de Operações (Ciop) foi informado de que uma pessoa, aparentemente desacordada, estaria deitada ao lado de uma árvore no local. Uma viatura do 25º Batalhão de Polícia Militar (25º BPM) e do Corpo de Bombeiros (CBMPA) se dirigiram ao local.

Assim que as autoridades chegaram no endereço, constataram que Isaque estava morto. Douglas, por outro lado, apresentava ferimentos na cabeça e foi socorrido. O CBMPA comunicou que "encaminhou uma das vítimas ao Hospital Regional de Mosqueiro". O estado de saúde dele não foi revelado.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC. Em nota, a instituição policial, além de revelar como aconteceu o acidente, informou que perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações conduzidas pela Seccional de Mosqueiro.