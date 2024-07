Árvore cai e atinge motociclista e carro que estavam parados no sinal, em Belém

Um veículo e um motociclista foram atingidos com a queda de uma árvore, na tarde desta quarta-feira (3), por volta de 14h, na travessa Padre Eutíquio, bairro da Campina, em Belém. O motociclista chegou a desmaiar e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. O vegetal já foi retirado da via.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que levou um motociclista atingido ao Hospital Metropolitano e retirou o vegetal da via urbana.

Já o mecânico Renato Menezes, 37, estava conduzindo o Ônix branco a caminho do trabalho, disse que parou no semáforo na esquina da travessa Padre Eutíquio com a rua Riachuelo e ao lado dele estava um motociclista. "De repente a árvore caiu e tomei um susto. Nós saímos sozinhos do local onde estava a árvore", disse o motorista.

Logo em seguida, o motociclista, que não teve o nome divulgado, começou a passar mal e desmaiou. O Corpo de Bombeiros foi acionado e o motociclista foi socorrido. O local foi cercado e o trânsito está congestionado na área.

