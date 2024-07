Administrador Antônio Pinheiro diz que árvore corre risco de tombar no bairro do Marco

Uma árvore está com risco de tombar há quase dois anos na travessa Antônio Baena, próximo à avenida Almirante Barroso, no bairro do Marco, em Belém. Segundo o administrador Antônio Pinheiro, de 60 anos, a situação está causando risco para a população.

No local, os galhos que caem permanecem ao arredores do vegetal. "Já está há praticamente um ano e meio desse jeito. Ano passado dei entrada em um protocolo na Semma e, até agora nada, disseram que resolveriam o problema mas até agora nada", fala.

VEJA MAIS

Antônio relata sobre uma situação que lhe trouxe preocupação, os galhos da árvore estão caindo aleatoriamente. O risco de machucar alguém é grande. Em dias de fortes chuvas a preocupação dos moradores é ainda maior. "Inclusive caiu um galho aqui ontem e quase caiu na cabeça da minha vizinha", afirma.

Administrador Antônio Pinheiro (Foto: Bruno Macedo | Especial para O Liberal)

O local onde está localizada a mangueira, é de bastante movimentação, até por ser um ponto de ônibus também. "A preocupação é dessa árvore cair na residência, ou na cabeça de alguém que esteja aqui no ponto de ônibus, em cima de uma carro, enfim, crianças passam aqui, essa é a minha preocupação", explica.

Ele conta que por não ter sido cuidado, o vegetal pode ter sido envenenado. "Até o ano passado eu ainda apanhava manga aqui, a consequência foi o pessoal urinar nela. Então isso deve ter envenenado a árvore. Nos informaram que semana passada iriam retirar os galhos e deixar o tronco, mas até agora nada. Ela termina assim, morrendo", lamenta.

Em nota, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) afirma que tem conhecimento sobre a situação, e diz ainda que, trata-se de uma mangueira que foi envenenada. O órgão segue dizendo que o caso está sob investigação.

"A Semma irá executar o serviço de poda na mangueira nesta sexta-feira, 5, para eliminar os riscos de quedas de galhos, já que o vegetal não pode ser suprimido até que o processo de investigação sobre o envenenamento seja concluído", finaliza o comunicado.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.

(Com a colaboração de Wellyda Farias)