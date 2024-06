Professora morre ao ser atingida por árvore em Cachoeira do Arari

A professora Karliana Ramos Avelar, de 32 anos, morreu após ser atingida por uma árvore. O caso ocorreu na cidade de Cachoeira do Arari, ilha do Marajó, na última segunda-feira (10). As primeiras informações levantadas pela polícia local, apontam que a vítima estava em uma canoa, voltando para casa, quando o acidente ocorreu.

O homem que pilotava a embarcação sobreviveu. Ele prestou depoimento à Polícia Civil e relatou que chovia forte no momento do ocorrido.

Segundo o piloto, com o impacto da árvore na embarcação, ele foi arremessado dentro d’água. Mas a professora acabou sendo atingida pelo tronco do vegetal, ainda dentro da canoa, e não resistiu. Karliana foi atingida na cabeça e morreu na hora.

O rapaz ainda tentou prestar socorro, levando a professora até uma unidade de saúde, mas ela já estava morta. A Polícia Civil investiga o acidente.

Karliana dava aulas em uma escola municipal localizada na comunidade rural de Alto Urubuquara. A Prefeitura de Cachoeira do Arari lamentou a morte da educadora e decretou luto oficial na cidade.