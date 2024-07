Operação apreende munições e drogas em ônibus no Pará

Dezenas de munições e drogas foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no último final de semana, durante uma série de fiscalizações na BR-230, em Altamira, no sudoeste do Pará. Não houve prisões. O material apreendido estava dentro de bagagens despachadas em dois ônibus diferentes. O balanço das operações foi divulgado na terça-feira (2).

Na tarde de sábado (29), agentes da PRF abordaram um ônibus de viagem no quilômetro 623 da rodovia. Durante a inspeção das encomendas transportadas, foram encontradas três caixas contendo um total de 3.825 munições de arma de fogo.

Já na noite de domingo (30), a PRF apreendeu 2 kg de uma su​bstância análoga à maconha no compartimento de carga de um ônibus que fazia o itinerário Marabá-Altamira. O forte odor característico da droga chamou a atenção dos policiais, que ao abrir a embalagem, descobriram cinco tabletes de maconha.

Não houve prisões durante as apreensões, pois tanto as caixas com munições quanto os tabletes de maconha foram despachados como encomendas e encontrados no compartimento de carga.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Altamira para os procedimentos legais. As investigações seguirão pelos crimes de comércio ilegal de armas de fogo e tráfico de drogas.