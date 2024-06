Caso Djidja: MP denuncia mãe, irmão e ex-namorado por tráfico de drogas

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) denunciou nesta quinta-feira (27) Cleusimar Cardoso, mãe de Djidja Cardoso, junto com seu irmão, Ademar Cardoso, e seu ex-namorado, Bruno Roberto da Silva, por tráfico de drogas. Além deles, outras sete pessoas foram denunciadas pelo mesmo crime. Djidja, ex-sinhazinha, foi encontrada morta no final de maio em Manaus, com a suspeita de overdose de cetamina.

De acordo com as investigações, a família de Djidja criou o grupo religioso "Pai, Mãe, Vida", que promovia o uso indiscriminado da droga sintética cetamina, usada tanto em humanos quanto em animais, conhecida por causar alucinações e dependência. Entre os presos estão funcionários de uma rede de salões de beleza da família, o ex-namorado de Djidja, um coach, além do proprietário e funcionários de clínicas veterinárias suspeitos de fornecer a droga ao grupo.

VEJA MAIS

A Justiça agora abrirá prazo para que os réus apresentem defesa prévia contra a denúncia do MP. Em seguida, será decidido se o juiz designado para o caso aceitará ou não a denúncia.

O promotor de Justiça, André Virgílio Betola Seffair, afirmou que Cleusimar Cardoso estava no núcleo central do esquema de tráfico de entorpecentes. Segundo o MP, Bruno Roberto da Silva incentivava Cleusimar a continuar na busca de uma falsa elevação espiritual.

Além disso, o promotor denunciou que Ademar Cardoso estuprou uma de suas ex-namoradas após aplicar cetamina nela. Ele também afirmou que Ademar e sua mãe impediram que a família de outra ex-namorada, também viciada na substância, a resgatasse da casa onde vivia com o acusado.

O caso agora aguarda a decisão judicial para saber se a denúncia será aceita e, consequentemente, quais serão os próximos passos no processo.

Veja abaixo quem são os denunciados pelo MP no caso Djidja e os crimes pelos quais devem responder:

- Cleusimar Cardoso Rodrigues (mãe de Djidja): denunciada por tráfico de drogas e associação para o tráfico;

- Ademar Farias Cardoso Neto (irmão de Djidja): denunciado por tráfico de drogas e associação para o tráfico;

- José Máximo Silva de Oliveira (dono de uma clínica veterinária que fornecia a cetamina): denunciado por tráfico de drogas e associação para o tráfico;

- Sávio Soares Pereira (sócio de José Máximo na clínica veterinária): denunciado por tráfico de drogas e associação para o tráfico;

- Hatus Moraes Silveira (coach que se passava por personal da família de Djidja): denunciado por tráfico de drogas e associação pra o tráfico;

- Marlisson Vasconcelos Dantas (cabeleireiro em uma rede de salões de beleza da família de Djidja): denunciado por tráfico de drogas;

- Claudiele Santos Silva (maquiadora em uma rede de salões de beleza da família de Djidja): denunciado por tráfico de drogas;

- Verônica da Costa Seixas (gerente de uma rede de salões de beleza da família de Djidja): denunciado por tráfico de drogas;

- Emicley Araújo Freitas (funcionário da clínica veterinária de José Máximo): denunciado por tráfico de drogas.

- Bruno Roberto da Silva Lima (ex-namorado de Djidja): também denunciado por tráfico de drogas.