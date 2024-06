VÍDEO: Imagens mostram últimos momentos de Djidja Cardoso com vida

Vídeos mostram os últimos momentos de Djidja Cardoso ainda com vida. As imagens foram gravadas pelo ex-namorado de Djidja, Bruno Roberto. No vídeo é possível ver Djidja segurando uma seringa em uma mão e um frasco de cetamina em outra. O namorado chega a pedir para ela soltar a droga. Em outro momento, ela aparece em uma cama e afirma "eu vou me aplicar".

VEJA MAIS

Relembre o Caso

A empresária e ex-sinhazinha do Boi Garantido, Djidja Cardoso, foi encontrada morta em casa na manhã do dia 28 de maio. A principal hipótese da polícia é de que a ex-sinhazinha tenha morrido por overdose de cetamina, substancia que causa efeitos alucinógenos.

Até o momento, dez pessoas foram presas por suspeita de envolvimento no caso. Ademar Farias Cardoso Neto, irmão de Djidja; Cleusimar Cardoso Rodrigues, mãe de Djidja e Ademar, estão entre os presos.

*(Iury Costa, estagiário, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia)