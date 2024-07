Carro de luxo, munições e 50 kgs de drogas vindos de Manaus são apreendidas em Santarém

Após monitoramento, munições e 50 kg de drogas foram apreendidos dentro de um carro de luxo em Santarém, oeste do Pará. A ação ocorreu na noite de sexta-feira (28), durante a Operação Sucuri II, quando o veículo foi vistoriado no Porto do Quinco, na avenida Transmaica, no bairro Uruará.

Equipes do 35° Batalhão de Polícia Militar (35° BPM) receberam informações de inteligência do Comando da 29° CIPM sobre uma balsa que saiu de Manaus com destino a Santarém e estaria transportando entorpecentes. Os agentes foram para o local onde o veículo iria desembarcar. Quando as equipes chegaram no Porto, a embarcação já estava atracada. No local, havia apenas um carro que foi retirado e estacionado em frente a balsa.

O gerente da embarcação informou que dois carros estavam no local, sob a responsabilidade de outra pessoa. Porém, pouco antes da PM chegar, uma dupla havia levado um carro. O suposto proprietário da carga percebeu a aproximação das viaturas e empreendeu fuga, deixando o outro automóvel no estacionamento. Buscas foram feitas no perímetro, mas nenhum dos suspeitos foi localizado.

Durante verificação no veículo deixado, foram encontradas, no porta-malas, duas caixas contendo 43 tabletes de uma substância semelhante à maconha, nove tabletes de outro material que aparentava ser crack, assim como 20 munições cal. 9mm.

Todo o material apreendido foi apresentado na 16° Seccional de Santarém. O gerente da embarcação também foi conduzido para a Unidade Policial, a fim de prestar mais esclarecimentos sobre a carga ilícita transportada na embarcação.