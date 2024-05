Câmeras de segurança registram assalto a motorista em Belém

Câmeras de segurança registram um assalto a um motorista de um veículo, na tarde desta sexta-feira (3), no bairro do Umarizal, em Belém. As imagens mostram o momento em que a vítima, que usa um tipo de uniforme, desce do carro e é abordada por um homem armado, ainda não identificado.

O caso ocorreu por volta de 13h30 da tarde e a movimentação de pessoas na área era pouca. O vídeo mostra que o assaltante, que está com shorts preto, boné e camisa cinza, caminha pela calçada segurando um tipo de caixa com bombons. Ele observa o homem descer do carro e assim que a vítima pisa na calçada, o suspeito puxa a arma de fogo e aponta, anunciando o assalto.

A vítima tenta correr, mas acaba caindo no chão. Ainda assim, o suspeito vai até ela, ainda com a arma na mão, e manda que o homem entregue o celular. O homem levanta as mãos em sinal de rendição e depois pega o celular que está no bolso e entrega para o suspeito. Depois da ação, o suspeito corre e foge.

Em nota a Polícia Civil informou que, até o momento do fechamento da matéria, o caso não havia sido registrado. A PC ainda ressaltou a importância das vítimas fazerem o Boletim de Ocorrência. As denúncias podem ser feitas em delegacias ou on-line pela Delegacia Virtual.