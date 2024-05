PC prende suspeito de matar ex-companheira a facadas em Oeiras do Pará

Cilomax Dias dos Santos, suspeito de matar a facadas a ex-companheira Ocikelma Freitas da Cunha, de 25 anos, foi preso preventivamente pela Polícia Civil, na noite de quinta-feira (2), em um sítio localizado na zona rural de Oeiras do Pará. Desde quarta (1º), data do crime, ele vinha sendo procurado pela polícia pelo feminicídio.

A captura de Cilomax ocorreu na Rua Jhonatan Athias, bairro Liberdade, próximo à Ponte do Macaco, cerca de 30 quilômetros de onde Ocikelma tinha sido morta. Segundo a PC, ela havia viajado para Oeiras com intuito de visitar amigos e familiares na cidade.

O relacionamento do suspeito com a Ocikelma era marcado por um histórico de agressões, de acordo com o relato policial da captura do homem. Inclusive, a vítima tinha medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha contra Santos.

Ele teria entrado em contato com Ocikelma para tratar de assuntos pessoais. A mulher foi até a casa do ex-companheiro, local onde foi morta com facadas. Cilomax desferiu vários golpes na região do pescoço de Ocikelma. Vizinhos que ouviram os gritos correram até a residência e encontraram a vítima gravemente ferida. A mulher morreu antes da chegada do socorro.

Depois da coleta de provas que mostravam o envolvimento de Cilomax com o crime, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva dele. Com a determinação do Poder Judiciário, os policiais civis e militares cumpriram a ordem judicial. O preso foi transferido para o presídio de Mocajuba. Ele segue à disposição da Justiça.