Suspeito de roubo é baleado nas nádegas por PM à paisana em Santarém

Um homem suspeito de estar assaltando um estabelecimento comercial foi baleado nas nádegas, no bairro do Santarenzinho, em Santarém, no oeste do Pará. O caso ocorreu na noite de quinta-feira (2), quando o suspeito e outro homem foram flagrados por um policial militar tentando cometer o crime. A dupla estava no estabelecimento que seria alvo da ação criminosa quando foram surpreendidos pelo PM à paisana que reagiu ao perceber que o local seria assaltado.

No momento da fuga, os suspeitos teriam corrido em direção a um terreno que pertence à igreja Nossa Senhora do Rosário. Um dos suspeitos atira em direção ao policial, que revida e acaba baleando o homem nas partes íntimas. O outro suspeito foi alcançado e detido pelo agente.

Segundo o relato dos socorristas, a bala teria entrado pelas nádegas e ficou alojada na região do abdômen. A Polícia Militar também esteve no local e apreendeu com os suspeitos uma arma de fogo, calibre 38 e a motocicleta usada pela dupla para chegar até o local.

De acordo com os agentes, foi realizada a verificação no veículo e constatada que a placa estava adulterada com fita isolante. O suspeito baleado foi levado para o Pronto Socorro de Santarém, já o outro, baleado, foi encaminhado para a 16ª Seccional Urbana de Santarém.

Em nota, a Polícia Civil informou que após trocas de tiro com a Polícia Militar durante uma tentativa de roubo, um homem foi atingido e encaminhado para o hospital. O segundo suspeito foi autuado em flagrante e encaminhado para a Seccional de Santarém. Foram apreendidas uma arma de fogo e uma motocicleta.