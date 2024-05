Casal suspeito de tráfico de drogas é preso em Ananindeua

Aldo Souza Correia e Elen Regina de Lima Mesquita, mais conhecida como “tia Elen”, foram presos na tarde desta sexta-feira (3) por tráfico de drogas, no bairro do Aurá, em Ananindeua. A prisão ocorreu durante uma operação integrada da Polícia Civil, por meio da Seccional da Pedreira, Superintendência da Região Metropolitana de Belém e Delegacia do Aurá, que tinha como objetivo inicial prender um suspeito de latrocínio. Esse crime foi registrado no bairro da Pedreira, em Belém.

Durante as diligências, os policiais civis aca​baram se deparando com o flagrante de tráfico de drogas praticado pelo casal. Além disso, as investigações da PC apontaram que Aldo e Elen exerciam a função de disciplina em uma facção criminosa.

Os policiais foram até o Aurá, no endereço que seria de um homem apontado como o autor de um roubo seguido de morte. Ao chegar na residência, os agentes se depararam com Aldo e Elen, que negaram que outra pessoa morasse no local.

No entanto, os policiais perceberam que de dentro da casa saía um odor característico de entorpecentes. Ao entrar no imóvel, encontraram uma quantidade de droga em cima da mesa. Os agentes apreenderam 258 petecas de cocaína, quatro pedras de oxi, seis porções de maconha, quatro porções de cocaína e 10 tabletes envoltos de maconha.

Diante dos fatos, o casal foi levado para a delegacia do Aurá, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana de Belém, e colocado à disposição da Justiça. Em nota, a Polícia Civil informou que um homem e uma mulher foram presos em flagrante suspeitos de tráfico de drogas. “Foram apreendidas substâncias semelhantes à cocaína, oxi e maconha e um celular. O caso é investigado pela delegacia do Aurá”, comunicou a PC.