Helicóptero que transportava quatro pessoas desaparece a caminho de Ilha Bela, em São Paulo

Um helicóptero que transportava quatro pessoas desapareceu no último domingo (31), cerca de duas horas após decolar de São Paulo com destino à Ilhabela. A Polícia militar informou que havia um piloto e três passageiros na aeronave. A principal suspeita é que o sumiço tenha ocorrido na região da Serra do Mar. A PM afirmou que, após decolar, às 15h15, o último contato da nave foi às 15h10.

Luciana Marley Rodzewics Santos, 46 anos, sua filha, Letícia Ayumi Rodzewics Sawunoto, 20 anos, e um amigo identificado como Rafael, eram os passageiros. O piloto ainda não havia sido identificado até o fim da tarde desta segunda-feira (1º). De acordo com Silvia Santos, irmã de Luciana e tia de Letícia, a jovem enviou uma mensagem e um vídeo antes do helicóptero desaparecer a caminho de Ilhabela.

“Tá perigoso. Muita neblina, estou voltando”, disse em mensagem à família. Luciana e Letícia teriam sido convidadas por Rafael para um passeio de helicóptero, explicou a irmã. Ainda segundo a família, a localização do celular da jovem está ativa, e aeronaves da Força Aérea estão empenhadas nas buscas. Porém, devido à falta de visibilidade, não foi possível pousar no local do último sinal nesta segunda-feira (1º).

Por conta disso, as buscas foram encerradas e serão retomadas amanhã, conforme declarou a Força Aérea Brasileira (FAB) em nota enviada à imprensa:

A Força Aérea Brasileira (FAB) informa que foi notificada a respeito do desaparecimento de um helicóptero, de matrícula PR-HDB, no litoral de São Paulo (SP). Uma aeronave SC-105 Amazonas, do Segundo Esquadrão do Décimo Grupo de Aviação – Esquadrão Pelicano – (2°/10° GAV), foi acionada na madrugada desta segunda-feira (01/01) para iniciar as buscas na região. Os voos perduraram-se ao longo de todo o dia. Até o momento, a aeronave não foi localizada.

A fim de continuidade às buscas, coordenadas pelo SALVAERO, a aeronave militar decolará novamente na madrugada desta terça-feira (02/01).

Conforme a PM, o helicóptero decolou do Campo de Marte às 13h15 do dia 31. O último contato foi registrado às 15h10. "Ontem (31), por volta das 22h40, um alerta foi acionado para o Comando de Aviação e para o Corpo de Bombeiros, indicando uma possível queda do helicóptero, prefixo PRHDB, modelo Robson 44 (cinza e preto)", informou a PM.

Além da FAB, o grupamento aéreo da base de São Paulo também sobrevoa a região em busca de pistas. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Estado, eles aguardam as diligências da PM e do Comando Aéreo para atuar no resgate dos ocupantes. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) afirmou que a aeronave estava regular para voos. Contudo, a operação para táxi aéreo estava negada.