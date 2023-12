Helicóptero do Exército da Guiana desaparece perto da fronteira com a Venezuela

Em meio à disputa pela região de Essequibo, território rico em petróleo, um helicóptero do Exército da Guiana com dois tripulantes e cinco oficiais superiores desapareceu nesta quarta-feira (6) perto da fronteira com a Venezuela. Segundo o brigadeiro Omar Khan, a aeronave perdeu contato entre os dois países, precisamente no Essequibo, e não há informações que "sugiram" o envolvimento da Venezuela neste episódio.

Os oficiais superiores a bordo fariam inspeção das tropas que guardavam a área de fronteira em disputa com a Venezuela. Na lista de passageiros e tripulantes estava:

capitão Charles,

coronel Michael Shahoud,

brigadeiro aposentado Gary Beaton,

tenente Golonel Sean Welcome,

sargento Jason Khan,

tenente-coronel Andio Michaeal Crawford

cabo Dwayne Jackson.

O contato com a aeronave foi pedido quando ela estava a cerca de 45 quilômetros da fronteira, em uma área com tempo ruim. O helicóptero (uma aeronave Bell 412 EPI) partiu da base de Ayanganna às 09h23 desta quarta-feira (06) com destino a Arau, mas tinha decolado do assentamento de Olive Creek, no oeste da Guiana, após uma parada para reabastecimento.

Omar Khan afirmou que, até o momento, não há indício de que o helicóptero foi atingido no céu enquanto voava em uma área montanhosa e densamente arborizada.

Em comunicado, as Forças de Defesa da Guiana informaram que a aeronave enviou um sinal do transmissor localizador de emergência às 11h20 desta quarta-feira. O governo dos EUA deve ajudar nas buscas nesta quinta-feira (7).