Maduro divulga 'novo mapa' da Venezuela com Essequibo; Guiana acionará conselho da segurança da ONU

Após o referendo do último domingo (3), a Venezuela já apresenta um "novo mapa" com a incorporação da região de Essequibo - que atualmente representa 70% do território da Guiana. O mapa foi divulgado nesta terça-feira (5) pelo próprio presidente venezuelano, Nicolás Maduro, que determinou que o novo desenho do território do país seja publicado e levado em instituições de ensino, como escolas, colégios e universidades. Eles ainda propôs à Assembleia Nacional da Venezuela a criação de uma lei para a criação da província "Guiana Esequiba", anexando o território que pertence ao país vizinho.

"Este é o nosso querido mapa!", publicou Maduro em uma rede social. O presidente da Venezuela ordenou que a estatal petroleira do país PDVSA conceda licenças para a exploração de petróleo e gás na região e também anunciou um plano de assistência social à população da Guiana Esequiba; a realização de censo e entrega de carteira de identidade aos habitantes; a criação de um Alto Comissariado para a Defesa da Guiana Esequiba, órgão integrado pelo Conselho de Defesa, pelo Conselho do Governo Federal, pelo Conselho de Segurança Nacional e pelos setores político, religioso e acadêmico; e a criação de uma Zona de Defesa Integral da Guiana Esequiba.

As recentes medidas anunciadas por Nicolás Maduro aumentam a tensão na América do Sul, em meio à disputa entre Venezuela e Guiana pelo território rico em petróleo. Irfaan Ali, presidente da Guiana, informou que o país irá acionar o Conselho de Segurança da ONU nesta quarta-feira (6) e que as forças de defesa nacional estão em alerta máximo. "A Venezuela declarou-se claramente uma nação fora da lei", disse.

No último domingo, um referendo convocado por Maduro para a aprovação da incorporação de Essequibo à Venezuela terminou com 95% dos eleitores votando a favor da medida, segundo o governo venezuelano. O território é disputado pelos dois países há mais de um século, mas está sob controle da Guiana desde o século 19. Na região, vivem 125 mil pessoas. Em 2015, foi descoberto petróleo no território, aumentando o interesse da Venezuela por Essequibo.