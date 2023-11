Brasil reforça ações de defesa na fronteira em meio à tensão entre Venezuela e Guiana

Em meio à disputa entre Venezuela e a Guiana por um território rico em petróleo, o Brasil reforçou sua fronteira na região Norte. Nesta quarta-feira (29), o Ministério da Defesa informou que acompanha situação e que as ações "têm sido intensificadas" na região da fronteira, inclusive com reforço de militares.

Administrada pela Guiana, a região de Essequibo, de 160 mil km², (que representam cerca de 70% do território atual da Guiana) concentra reservas de petróleo estimadas em 11 bilhões de barris. Porém, o presidente Nicolás Maduro convocou um referendo para este domingo (3), para que a população do país responda sobre a criação de uma nova província chamada "Guayana Esequiba", e prevê conceder a nacionalidade venezuelana a 125 mil habitantes da região.

Os países disputam a região de Essequibo desde 1966, mas a crise se intensificou quando a companhia americana ExxonMobil descobriu campos de petróleo na região, em 2015.

A Guiana defende ser proprietária do território com base em um laudo de 1899, feito em Paris, no qual foram estabelecidas as fronteiras atuais. Por outro lado, a Venezuela usa como argumento um acordo firmado em 1966 com o Reino Unido, antes da independência de Guiana, no qual o laudo arbitral foi anulado e foram estabelecidas bases para uma solução negociada.