Pescador afirma ter encontrado parte do avião da Malaysia Airlines que desapareceu há quase 10 anos

No próximo ano, o desaparecimento do avião da Malaysia Airlines, que partiu da Malásia com destino a China transportando 227 passageiros e 12 tripulantes completará dez. Esse é um dos maiores mistérios da aviação. Na última semana, o caso ganhou novos contornos após um pescador da Austrália afirmar ao principal jornal do país, o “Sydney Morning Herald”, que encontrou uma peça da aeronave poucos meses depois dela ter sumido dos radares.

Kil Olver, um pescador de 77 anos, contou que retirou do mar a asa do jato que fez o voo MH370 com 239 pessoas a bordo. Segundo ele, a descoberta ocorreu em setembro ou outubro de 2014, a 55 km da costa do sul da Austrália. Um pouco antes, destroços que seriam do avião foram descobertos nas praias do leste da África e concluiu-se que o MH370 havia caído em algum lugar no sul do Oceano Índico, perto do oeste da Austrália.

O pescado afirma que informou sobre o achado às autoridades australianas, que não teriam dado importância. Conforme o relato de Kil Olver, a Australian Maritime Safety Authority (AMSA) disse que provavelmente se tratava de um pedaço quebrado de um contêiner. Procurado pelo jornal australiano, o órgão marítimo afirma não ter registros oficiais do contato do pescador.

"Isso foi há anos, estava com minha consciência pesada e agora eu limpei e contei minha história", disse o homem ao “Daily Mail Australia”.

O avião da Malaysia Airlines sumiu no dia 8 de março de 2014. Relatório oficial da empresa responsável pelo voo indica que a rota da aeronave foi alterada manualmente em direção ao Mar Andaman, no sul da Birmânia.