Avião da Espanha pode ter encontrado embarcação que está desaparecida com 200 imigrantes

Desaparecida há quase duas semanas, uma embarcação de pesca do Senegal que transportava cerca de 200 imigrantes pode ter sido encontrada por um avião da Espanha. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (10), pelo serviço de resgate marítimo. À agência de notícias Reuters, um porta-voz das operações de busca informou que a aeronave encontrou um grande barco com cerca de 200 pessoas a bordo, há 71 milhas ao sul de Gran Canaria (uma ilha espanhola). “Ainda não podemos confirmar 100%, mas é provável que seja o mesmo”, disse.

Após a descoberta, um navio de resgate foi enviado ao local, mas levaria cerca de duas horas e meia para chegar ao destino. Ainda não há detalhes sobre a condição dos migrantes.

No domingo (9), o grupo de ajuda Walking Borders informou que 300 pessoas que viajavam em três barcos de imigrantes do Senegal para as Ilhas Canárias, na Espanha, desapareceram. Essa rota, usada por migrantes da África subsaariana, é uma das mais mortais do mundo.

Dados da Organização Internacional para Migração da ONU apontam que pelo menos 559 pessoas morreram no ano passado em tentativas de chegar às Ilhas Canárias.

De acordo com a Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira Frontex, 1.135 migrantes originários do Senegal chegaram às Canárias neste ano.