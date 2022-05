Avião com 22 pessoas a bordo desaparece em região montanhosa do Nepal

Um avião bimotor a hélice modelo Twin Otter, pertence à companhia aérea Tara Air, perdeu contato com os radares enquanto voava de Pokhara a Jomsom, no Nepal. De acordo com autoridades, 22 pessoas estavam a bordo, sendo 19 passageiros e três tripulantes. Entre os passageiros estão quatro 13 nepaleses, quatro indianos e dois alemães. As informações são da Agência Ansa e foram divulgadas pelo Portal UOL.

A aeronave desapareceu na manhã deste domingo, em uma região montanhosa. O destino do voo, Jomsom, é um local popular para a prática de trekking no Himalaia, cordilheira com as montanhas de maior altitude no planeta e que abriga algumas das pistas de pouso mais remotas do mundo.

De acordo com o Ministério do Interior do Nepal, dois helicópteros trabalham nas buscas pelo avião, mas a visibilidade na região é baixa.