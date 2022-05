Avião pega fogo na China após abortar decolagem; vídeo

A China registrou a segunda ocorrência grave na aviação comercial em menos de dois meses, depois de ficar mais de 10 anos sem registrar nenhum tipo de acidente. Na noite desta quarta-feira (11), um Airbus A319 da Tibet Airlines pegou fogo no aeroporto de Chongqing-Jiangbei (CKG) logo após os pilotos abortarem a decolagem, com o avião saindo da pista, com consequente perda dos motores e do trem de pouso. As informações são do Portal AeroMagazine.

A aeronave envolvida no acidente desta quarta-feira, um A319-100, de matrícula B-6425, estava em operação há dez anos e seguiria para a cidade de Nyingchi (LZY) com 122 pessoas a bordo. De acordo com a companhia aérea, a tripulação observou uma "anormalidade" durante a aceleração para a decolagem e precisou abortar o procedimento. Em seguida, houve um princípio de incêndio, controlado pelas equipes de bombeiros do aeroporto, assim como extensas avarias na estrutura do avião.

De acordo com a Administração da Aviação Civil chinesa (Caac), 36 pessoas ficaram feridas, mas não há informações sobre a gravidade das vítimas.

A Tibet Airlines foi fundada em março de 2010 e iniciou suas operações comerciais em julho do ano seguinte. Atualmente possui quase 40 aviões da Airbus em sua frota, sendo a maioria do modelo A319.

Em 21 de março, um Boeing 737-800 (B-1791) da China Eastern Airlines caiu em uma área montanhosa próxima a Guangzhou (CAN), matando 132 pessoas.