É fake o suposto vídeo que mostra acidente aéreo na China; entenda

O vídeo gravado da janela de um avião que supostamente mostra a queda da aeronave na China e o grave acidente com o Boeing 737-800 é falso. O conteúdo foi desmentido pela coluna “Fato ou Fake”, do G1. O acidente com a aeronave que transportava 130 passageiros ocorreu nesta segunda-feira (21). Assista:

Na verdade, o conteúdo nada mais é do que uma simulação de voo de 2019 feito pela companhia aérea Ethiopian Airlines. Naquela época, o "vídeo" foi gravado para estudar o acidente aéreo do avião Boeing 737 Max 8, que sobrevoava a capital da Etiópia e caiu, matando 157 pessoas.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)