Veja o momento exato da queda do avião que transportava 133 pessoas na China

Um vídeo está circulando nas redes sociais e mostra o momento da queda do Boeing-737, que transportava 133 pessoas, na China. A aeronave viajava entre as cidades de Kunming (sudoeste) e Cantão, mas sumiu dos radares após cair na região de Guangxi, sul do país asiático.

Segundo informações das autoridades locais, o Boeing perdeu velocidade, antes de entrar numa descida acentuada. A queda da aeronave “causou um incêndio” na mata da região montanhosa onde a tragédia aconteceu. Veja o vídeo:

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)