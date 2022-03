Avião com mais de 130 pessoas a bordo cai na China; vídeo mostra incêndio no local da queda

Na manhã desta segunda-feira (21), um grave acidente aéreo foi registrado na China. O Boeing-737, que viajava transportando 133 pessoas entre as cidades de Kunming (sudoeste) e Cantão, no país asiático, caiu perto da cidade de Wuzhou, na região de Guangxi (sul). As informações são da SIC Notícias.

O avião pertencia à China Eastern Airlines, uma das três principais companhias aéreas do País, com sede em Xangai. A queda da aeronave “causou um incêndio” nas montanhas, informou a televisão estatal CCTV. Equipes de resgate foram enviadas para o local. Ainda não há informações sobre o número de mortos e de feridos.

Conforme o rastreamento feito, o Boeing 737-89P perdeu velocidade, antes de entrar numa descida acentuada, parando de transmitir dados a sudoeste de Wuzhou.

A China Eastern Airlines opera dezenas de rotas domésticas e internacionais que abrangem 248 destinos. O avião em questão foi entregue à companhia aérea n pela construtora norte-americana Boeing, em junho de 2015, e estava sendo utilizado há mais de seis anos. O aparelho bimotor de corredor único é um dos aviões mais populares do mundo para voos de curta e média distância.

O último acidente mortal com um avião civil registado na China ocorreu em 2010.