Tragédia na China: Avião despencou de 6 mil metros em pouco mais de dois minutos

O Boeing 737 que transportava 132 pessoas entre as cidades de Kunming (sudoeste) e Cantão, e caiu na manhã desta segunda-feira (21), estava a uma altitude de aproximadamente 8.870 metros momentos antes do acidente, conforme registrado pelo Flight Radar. Apenas dois minutos e15 segundos mais tarde, a altitude caiu para 2.766 metros e, 20 segundos depois, para apenas 900 metros. As informações são do G1 Mundo e da Agence France-Presse.

Dos 132 passageiros, nove fazem parte da tripulação da aeronave. Não havia estrangeiros no voo, segundo a companhia China Eastern Airlines.

A empresa confirmou que há mortos no acidente, mas não forneceu número de vítimas. "A companhia expressa suas mais profundas condolências aos passageiros e tripulantes que morreram no acidente", diz um comunicado da empresa à Bolsa de Valores de Xangai, onde está sediada.

Após o acidente, a companhia aérea também colocou seu site em preto e branco. Familiares de membros da tripulação foram ao aeroporto de Yunnan para receber informações, segundo a tv estatal chinesa.

As ações da Boeing caíram 8% nesta segunda-feira, após a notícia. A empresa informou que está coletando mais informações com autoridades locais para iniciar uma investigação sobre o caso.

De acordo com o site Flight Radar, a aeronave, um Boeing 737-800, tinha seis anos e bom histórico de segurança de voos. O avião perdeu contato com as torres quando sobrevoava a cidade de Wuzhou, no sul do país.

O último acidente na China ocorreu em 2010, quando 44 pessoas morreram na queda de um Embraer E-190, da Henan Airlines, quando o voo se aproximava do aeroporto de Yichun.