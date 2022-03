Sem sobreviventes: 132 pessoas que estavam a bordo do avião que caiu na China morreram

A autoridade de aviação civil da China confirmou, neste sábado, 26, que não há sobreviventes do acidente com a aeronave MU5735, que caiu em uma montanha no sul do país no dia 21 de março deste ano. Todas as 132 pessoas que estavam a bordo do avião morreram.

Há dias parentes das vítimas aguardavam atualização das equipes de resgate que ainda procuravam por sobreviventes entre os destroços do avião, perto da cidade de Wuzhou, província de Guangxi.



As causas do acidente ainda não foram determinadas, mas dados de rastreamento online indicaram que a aeronave despencou rapidamente de uma altitude de cerca de 8.900 a 2.400 metros, levando pouco mais de um minuto para atingir o solo.

Cento e vinte vítimas ainda precisam ser identificadas, o que ocorrerá por meio de DNA.



Na última quarta-feira, 23, foi encontrada uma caixa preta da aeronave. Os especialistas em aviação acreditam ser o gravador da cabine. Apesar de estar bastante danificada, a peça pode fornecer pistas importantes sobre o acidente.



A aeronave, que tinha quase sete anos, preenchia todos os requisitos de aeronavegabilidade, segundo informaram as autoridades locais.

