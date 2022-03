Caixa-preta de avião que caiu na China é encontrada; aparelho está ‘muito danificado’

Uma das caixas-pretas do Boeing 737-800, que caiu na China na última segunda-feira (21), foi encontrada por equipes de resgate, nesta quarta-feira (23). Ainda não se sabe se o aparelho encontrado é o que registrou os dados do voo ou o que gravou o diálogo entre a cabine e a torre de controle. Apesar de estar “muito danificada”, como informou o porta-voz da Administração da Aviação Civil da China, Liu Lusongm acredita-se que a caixa preta pode ajudar a apontar as causas da queda do avião. As informações são do G1 Mundo.

O avião que fazia a rota entre as cidades de Kunming e Guangzhou, transportava 132 pessoas, entre elas nove tripulantes, e caiu em uma região montanhosa em Guangxi, no sul da China, após uma descida misteriosa na vertical. O choque do avião com o solo provocou um incêndio na área da queda. Não há sinais de sobreviventes.

A aeronave, um Boeing 737-800, operava havia seis anos e tinha bom histórico de segurança de voo, de acordo com o FlightRadar24.

A Boeing informou que está coletando mais informações com autoridades locais para iniciar uma investigação sobre o caso.