Não há sinais de sobreviventes da queda de avião na China; 132 pessoas estavam a bordo

Mais de 18 horas após o acidente com um avião do modelo Boeing 737-800 da China Eastern Airlines, a televisão estatal chinesa CCTV informou que não foram encontrados sobreviventes, após destroços da aeronave. O presidente do país, Xi Jinping, ordenou que se faça uma operação de resgate plena e que se investigue a queda. Todos os aviões do modelo 737-800 da China Eastern foram proibidos de voar, ainda de acordo com a imprensa local. Essa medida, antes de se avaliar o motivo da queda, é pouco comum, segundo especialistas em aviação. As informações são do G1 Mundo.

Nesta terça-feira (22), as buscas foram retomadas. Ao todo, 132 pessoas estavam no avião, que voava entre as cidades de Kunming para Guangzhou, mas caiu em uma região montanhosa perto da cidade de Wuzhou, na região de Guangxi. O incêndio causado pela queda foi suficientemente grande para aparecer em imagens feitas por satélites.

A suspeita é de que o avião tenha caído na vertical. Especialistas alertam que ainda é cedo para determinar qualquer coisa, mas com base nas informações preliminares, eles apontam a possibilidade de problemas nos estabilizadores ou nas asas.

A China Eastern Airlines iniciou uma investigação para determinar as causas.