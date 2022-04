Família tenta embarcar em avião com bomba não detonada e causa pânico em aeroporto de Israel

Na última quinta-feira (28), uma família de norte-americanos que visitou Israel, resolveu levar de volta para casa uma bomba não detonada que foi encontrada na região das Colinas do Golã. As informações são do G1 Nacional. Eles foram até o aeroporto Ben Gurion, perto da cidade de Tel Aviv, e tentaram embarcar com o artefato. Quando os agentes de segurança viram que havia uma bomba na mala, acionaram o alerta de ameaça no aeroporto.

As pessoas que estavam no saguão do aeroporto gritaram e correram para se proteger da ameaça. Pelo menos uma pessoa ficou ferida em uma esteira rolante.

A família foi interrogada e depois liberada. Pouco tempo depois, o aeroporto voltou a funcionar normalmente.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)