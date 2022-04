Rússia pode usar bomba de fósforo branco em novos ataques na região de Donbass e Mariupol; entenda

O serviço de inteligência do Ministério da Defesa britânico alertou para a utilização de bombas de fósforo branco nas cidades de Luhansk e Donetsk, além de Mariupol. As informações são do portal G1 Nacional.

O Ministério disse também que os bombardeios russos continuaram nas regiões de Donetsk e Luhansk, no leste da Ucrânia, “com as forças ucranianas repelindo vários ataques, resultando na destruição de tanques, veículos e equipamentos de artilharia russas”.

VEJA MAIS

As bombas de fósforo branco são proibidas internacionalmente, assim como as bombas de fragmentação. De acordo com a Human Rights Watch, os ferimentos causados por uma bomba de fósforo podem levar a queimadura, corrosão dos ossos, ardência interna e, além disso, quando os curativos são retirados o fósforo pode pegar fogo novamente.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)