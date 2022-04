Rússia x Ucrânia: violação de direitos humanos é o legado de 46 dias de guerra

Com centenas de mortos e mais de 4 milhões de refugiados, neste domingo (10), a Ucrânia completa 46 dias de invasão das tropas russas – a maior crise migratória no continente desde a Segunda Guerra Mundial. O número de vidas ceifadas pela guerra ainda é incerto, mas uma afirmação é assertiva sobre o futuro dos ucranianos: as consequências humanitárias do conflito devem se estender por um longo período. É o que afirma o professor e doutor em relações internacionais, Mário Tito Almeida.

De acordo com o pesquisador, três pontos importantes devem ser destacados e colocados em perspectiva nesse cenário: 1- a guerra Rússia x Ucrânia incentivou um armamento mundial bem maior do que em outros conflitos, como na Síria, na Somália, no Iêmen, o que fez a indústria bélica a grande vencedora, “a guerra ou a preparação dela consomem esse bem chamado armas”; 2- em um âmbito geopolítico, observa-se a ascensão da China, fortalecida e consolidada como uma das principais economias do mundo, com pretensões de criar hegemonia no pacífico e ao redor do mundo, enquanto os Estados Unidos se desgasta, a partir da utilização das sanções econômicas e o fortalecimento da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) para garantir a hegemonia mundial; 3- a questão humanitária, que ele explica a seguir.

“De alguma forma, essa última deixou um rastro de deslocamento humano impressionante, vai deixar uma crise econômica nessas regiões, um aumento da fome. Esse é um dos cenários que infelizmente vai ficar. Mesmo que o conflito continue desse nível, de baixa intensidade, ou piore ou termine, vamos continuar tendo o deslocamento de refugiados de guerra, o fim das famílias, a derrocada da economia na Ucrânia, a violência contra a dignidade da pessoa humana. Esse legado muito ruim já aconteceu e vamos na verdade vivenciar as consequências disso economicamente falando. E a necessidade de reorganização política e de direitos também será uma consequência, em termos de fornecimento de bens e serviços”, explicou Mário.

O professor titular de direito internacional da Universidade Federal do Pará (UFPA) e professor emérito da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (Eceme) no Rio de Janeiro, Adherbal Meira Mattos, lembra que esse conflito vem acontecendo desde 2014, quando ocorreu a reincorporação da Crimeia ao território russo. A região, antes república ucraniana, foi ocupada por tropas russas – nação com quem tem fortes laços históricos e culturais, dando início ao conflito geopolítico. A área é considerada estratégica militar e politicamente, e a crise aumentou a tensão no extremo Leste da Europa. Adherbal afirma que a invasão, classificada como “guerra de conquista”, é proibida pela Organização das Nações Unidas (ONU).

“O que aconteceu é que a Rússia não está satisfeita com a divisão da União Soviética e quer agrupar, Lituânia, Estônia, mas tudo mudou. E não haverá solução do conflito, porque os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, EUA, China, Reino Unido e Rússia podem vetar um assunto a ser discutido, e como a Rússia faz parte do Conselho, ela vetou. Foi para Assembleia Geral, que reúne os 193 países, e lá não tem veto, mas não tem forma política militar, ela só recomenda que a guerra pare, mas não vai parar”, alerta.

Adherbal se apropria dos conhecimentos do direito internacional para apresentar duas saídas: a primeira seria a aplicação do artigo 51 da carta da ONU, que classifica como legítima defesa a nação que contra-atacar após ser fortemente atacada belicamente – neste caso, a Ucrânia, que integra a organização, poderia ser defendida por outros países sem possibilidade de veto, já que se trataria de legítima defesa individual ou coletiva. O risco é a guerra nuclear entre Rússia e Estados Unidos. A segunda possibilidade já está sendo praticada e abrange aplicar sanções econômicas ao país alvo da medida.

“As sanções estão funcionando, a Rússia necessita exportar gás, petróleo, e os países estão se recusando a comprar, querem enfraquecer a bolsa, os investimentos, as exportações russas. Essa opção ajuda, mas é lenta, enquanto isso, vai morrendo gente. O Putin achou que ia ser mais fácil, mas a estratégia dele não levou em conta as sanções, por isso a guerra está demorando mais. Agora o Tribunal Penal Internacional já foi procurado pelos países contra a Rússia, mas a justiça é lenta, e isso é crime de guerra. As Convenções de Genebra de 1949 sobre guerra e sociedade civil foram desrespeitadas. Acho que infelizmente será um processo lento e não tem previsão para acabar. Houve mediação do Papa, que é muito ouvido nessas horas, ele fez várias tentativas e não conseguiu nada”, finalizou o especialista.

SANÇÕES ECONÔMICAS

Bloqueio de bens das empresas russas no exterior e dos oligarcas – inclusive um bilionário russo que tem uma fábrica de fertilizantes no Pará foi atingido pela medida;

Exclusão de sete bancos russos do sistema de transações internacional Swift;

Diversas empresas multinacionais encerram suas atividades na Rússia

Impedimento de fazer negócios com os empresários russos, ou seja, bloqueia o comércio, depois bloqueia os bens e as operações de donos das empresas russas no exterior – empresas, bancos e oligarcas, três bloqueios fundamentais

A União europeia quer bloquear os novos investimentos da Rússia e, inclusive, começa a agir contra funcionários russos – diplomatas russos foram desligados de seus países de atuação, ou seja, a medida alcança agentes políticos

LINHA DO TEMPO DO CONFLITO RÚSSIA X UCRÂNIA

Outubro de 2021

Em outubro, a Rússia começou a concentrar tropas no Leste da Ucrânia com a justificativa de segurança, principalmente para impedir a entrada da Ucrânia na Organização do Atlântico Norte (Otan)

Dezembro de 2021

Putin apresenta à Otan uma lista de exigências de segurança, a principal era a garantia de que a Ucrânia nunca entrasse na Otan e que a aliança reduzisse sua presença militar na Europa Oriental e Central

Dias antes de iniciar a invasão, Vladimir Putin reconheceu a independência de duas áreas separatistas pró-Rússia da Ucrânia, as Repúblicas Populares de Donetsk e de Luhansk, localizadas na região de Donbas, a mais próxima da fronteira com a Rússia

24 a 28 de fevereiro de 2022

Rússia invade a Ucrânia, atingindo o norte de Kiev a partir de Belarus

Em apenas um dia cerca de 100 mil pessoas deixaram suas casas

Soldados russos atravessaram suas fronteiras nas regiões leste de Chernihiv, Kharkiv (a segunda maior cidade ucraniana) e Luhansk, e desembarcaram por mar nas cidades de Odessa e Mariupol, no sul

Usina nuclear de Chernobyl é tomada por militares russos. Horas após os ataques, milhares de moradores começaram a deixar a capital Kiev

Quarto dia de guerra entre Rússia e Ucrânia tem início com grandes explosões em Vasylkiv

Alarmes que anunciam ataques aéreos soam nas cidades de Lviv, Rivne, Khmelnytsky e Kamianets-Podilskyi

Também houve ataques a Sumy, Mykolaiv, Uman, Khmelnytsky e Zhytomyr

Ao menos 137 mortos e mais de 300 feridos em dois primeiros dias de conflito, segundo autoridades ucranianas

1º a 15 de março

Cidade de Mariupol é atacada fortemente pelas tropas russas, assim como Aporizhzhia, que também é sede de uma grande usina de energia nuclear

ONU aprova resolução que condena os atos de guerra por 141 votos a favor, 5 contra e 35 abstenções

Corredores para evacuação de civis das cidades ucranianas começam a ser criados

Otan decide não intervir

Estados Unidos suspendem petróleo russo e Rússia acusa Estados Unidos de financiar armas biológicas na Ucrânia

15 a 31 de março

Rússia diz que a Ucrânia é neonazista e que comete genocídio com o próprio povo

Ucrânia rejeita a entrega da cidade de Mariupol

Massacre na cidade de Bucha deixa mais de 400 mortos; corpos de civis são encontrados espalhados em ruas e em valas

Rússia diz que decidiu reduzir drasticamente ataques às cidades de Kiev e Chernigov, no norte da Ucrânia, após cinco semanas de guerra e inúmeras baixas, sendo forçadas a retornar à Rússia e a Belarus para se reorganizar

Explosões em Slavutych e novos ataques à região de Luhansk

Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, diz que a ‘Rússia estrangula a democracia” com a invasão

1º a 8 de abril

Autoridades ucranianas pedem à população que deixe cidades no leste do país, atual foco da guerra promovida pela Rússia

331º Regimento de Paraquedistas da Rússia tem baixas, com destaque para o comandante do regimento, coronel Sergei Sukharev morto em território ucraniano no dia 13 de março

Estação de trem lotada é bombardeada no leste da Ucrânia e pelo menos 50 pessoas são mortas

ONU afirma que ritmo de saída de refugiados está diminuindo, mas reforça que eles passaram por condições terríveis

Membros da ONU votam por suspensão da Rússia do conselho de direitos humanos

Líderes mundiais se posicionam sobre conflito

Brasil – No dia 16, em visita oficial a Moscou, o presidente Jair Bolsonaro esteve com Putin e, em sua fala ao lado do presidente russo, não mencionou a crise diplomática e causou incômodo diplomático ao Brasil

“Senhor presidente, compartilhamos de valores comuns, como a crença em Deus e a defesa da família. Também somos solidários a todos aqueles países que querem e se empenham pela paz”.

Estados Unidos – Joe Biden, em comunicado oficial da Casa Branca, disse que o presidente Putin escolheu uma guerra premeditada que vai causar uma perda catastrófica de vidas e sofrimento humano.

“A Rússia sozinha é responsável pelas mortes e pela destruição que este ataque vai causar, e os Estados Unidos e seus aliados vão responder de uma forma unida e decisiva. O mundo vai responsabilizar a Rússia”.

Reino Unido – O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, se disse chocado com o ataque não provocado da Rússia. Afirmou que Putin escolheu o caminho “do derramamento de sangue e destruição” e que que seria um "erro" retornar às relações normais com a Rússia, mesmo que a invasão da Ucrânia cesse.

França – O presidente francês, Emmanuel Macron, disse, recentemente, que não gostaria de dar rótulos ao presidente Putin, e que o objetivo é “parar a guerra que a Rússia lançou na Ucrânia, evitando uma guerra e uma escalada”

China – O Ministério das Relações Exteriores da China disse que a Rússia é um país independente e pode tomar suas próprias decisões com base em seus próprios interesses.

O presidente Xi Jinping tem defendido o fim rápido da guerra, mas critica as sanções aplicadas contra a Rússia, e diz que os bloqueios econômicos podem levar a uma crise global

Belarus – O presidente Alexander Lukashenko afirmou que poderia ceder tropas para a Rússia na invasão à Ucrânia. Ele disse ainda que Putin está "melhor do que nunca" e que presidente russo é uma pessoa "absolutamente sã e normal"

Venezuela – O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, declarou apoio aos movimentos de Putin na Ucrânia, e afirmou que tem “certeza de que a Rússia sairá dessa batalha unida e vitoriosa”

União Europeia – O mais alto diplomata da União Europeia, Josep Borrell, disse que a Europa vive “o momento mais sombrio desde o fim da segunda guerra mundial”. Chamou a atitude russa de “inaceitável e intolerável”

Alemanha – O chanceler Olaf Scholz qualificou a operação militar russa de uma “violação flagrante” do direito internacional, que provocou um “dia sombrio” em toda a Europa. “A Alemanha condena nos termos mais enérgicos possíveis este ato inescrupuloso do presidente Putin. Nossa solidariedade está com a Ucrânia e seu povo”

Japão – O primeiro-ministro Fumio Kishida disse que o Japão condena fortemente as ações unilaterais da Rússia. “A Rússia cometeu crimes graves contra a humanidade que são crimes de guerra. Vamos cooperar com a comunidade global e impor fortes sanções para interromper novas escaladas [de violência], alcançar um cessar-fogo e parar a invasão”

Bélgica – O ministro da Imigração da Bélgica, Sammy Mahdi, disse, em comunicado, que quer a União Europeia pare de emitir vistos para todos os cidadãos russos, incluindo estudantes, trabalhadores e turistas. “No momento, os russos não são bem-vindos aqui”.

Israel – Israel condenou as ações russas na Ucrânia e pediu às potências mundiais que resolvam a crise rapidamente. “O ataque da Rússia à Ucrânia é uma grave violação da ordem internacional. Israel condena o ataque”.