Ataque a estação de trem mata mais de 30 pessoas que tentavam sair do leste da Ucrânia

O ataque aéreo a uma estação de trem em Kramatorsk, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, deixou mais de 30 mortos e mais de 100 feriados, na manhã desta sexta-feira (8), segundo a administradora do sistema ferroviário do País. Dois mísseis teriam atingido a estação. As informações são do G1 Mundo.

Pavlo Kyrylenko, governador da região, afirma que 4 mil pessoas estavam enfileiradas na estação para tentar entrar em trens e deixar a região no momento do ataque. Segundo ele, o ataque foi feito por artilharia russa.

Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky também culpou a Rússia pelo ataque a "milhares de ucranianos pacíficos esperando para serem retirados da área" e afirmou que “os russos não-humanos” não abandonam seus métodos. “Sem força e nem coragem de fazer frente a nossas tropas no campo de batalha, eles estão cinicamente destruindo a população civil. Isso é diabólico e não tem limites. E, se não for punida, a Rússia nunca vai parar", declarou.

Kremlin e o Ministério da Defesa da Rússia negam as acusações. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que as tropas não tinham missões previstas para a região nesta sexta-feira.

Saída às pressas

Já prevendo fortes taques da Rússia no leste ucraniano, o governo de Volodymyr Zelensky vinha pedindo há dois dias que moradores deixassem a região às pressas.

Desde o início da semana, a Ucrânia e a Otan afirmam que Moscou prepara uma nova onda de bombardeios no leste e no sul do país.