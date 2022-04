Civis são retirados às pressas por ameaça de ataques das Rússia no leste da Ucrânia

Uma operação especial está sendo realizada nesta quinta-feira (7), pelo governo da Ucrânia, para tentar retirar o máximo possível de civis das cidades do leste ucraniano, onde o Governo russo tem concentrado as suas tropas desde que elas foram retiradas de Kiev e Chernihiv. Acredita-se que Moscou vai realizar duros ataques na região, a partir de hoje. As informações são do G1 Nacional.

Para conseguir retirar rapidamente os civis que estão no leste ucraniano, foram criados nesta manhã dez corredores humanitários, segundo a vice-primeira-ministra do País, Irena Vereshchuk.

Porém, em Mariupol, no sudeste, não houve acordo com a Rússia para a entrada de ônibus e os civis estão tendo que deixar a cidade por conta própria. Em Kherson, também no sudeste, autoridades afirmaram já observar o aumento de artilharia pesada e mísseis sendo posicionados ao redor da cidade.