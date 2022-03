Duas crianças morrem e 33 ficam feridas após ataque a bomba na Colômbia

Daniel Estiven, de apenas 12 anos de idade e uma garota de 5 anos, com identidade não divulgada, morreram após ataque a bomba contra uma delegacia de Bogotá, capital da Colômbia, na noite do último sábado (26). As informações são do portal Metrópoles.

As mortes foram confirmadas nas redes sociais pela prefeita de Bogotá, Claudia López Hernández, e pelo governador de Magdalena, Carlos Caicedo.

Outras 33 pessoas ficaram feridas após a explosão. Sete delas ainda estão hospitalizadas. Segundo autoridades policiais, uma pessoa teria deixado uma mala com explosivos na frente da delegacia.

“Essa pessoa deixou a mala com os explosivos, mas para ativá-la precisava ter uma visão do aparelho. Ou seja: esse sujeito pôde ver os menores andando pelo local. Estamos falando de alguém com um nível alto de insanidade que precisa estar atrás das grades”, disse o chefe da polícia de Bogotá, Eliécer Camacho, ao jornal El Tiempo.

Reações das autoridades

Nas redes sociais, o presidente Iván Duque prestou solidariedade às família das vítimas e informou que o governo federal oferece recompensa de 300 milhões de pesos colombianos (aproximadamente R$ 377,4 mil) para quem tiver informações sobre o criminoso. “A Colômbia se une para enfrentar e condenar o terrorismo. Nós lutamos contra eles sem trégua”, escreveu.

A prefeita de Bogotá, Claudia López Hernandez, afirmou que a segurança será reforçada na região, com mais 160 policiais. “Todos os serviços sociais e de segurança de Bogotá continuarão a funcionar. Os violentos não vão nos tirar do nosso próprio território. O oposto. Teremos mais equipes e mais presença territorial: CAI Móvil, mais 160 policiais e uma PMU permanente com todas as instituições”, afirmou a prefeita.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)